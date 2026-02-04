TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第53話（第3期第6話）「部品」のあらすじと先行場面カットが公開された。 参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期でMAPPAが挑む「死滅回游」物議を醸すアニオリ演出の真価 集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月