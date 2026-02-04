宮崎周平『僕とロボコ』コミックス第25巻（集英社）が2月4日に発売された。TVアニメの後、2025年には劇場版が公開されるなど、変わらぬ注目を集める本作。最新刊では内容はもちろんのこと、コミックスの表紙が話題になっている。 【画像】『僕とロボコ』オマージュシリーズ 表紙が発表されるたびに話題となってきた本作のコミックス。第1巻の刊行以来、さまざまな作品のオマージュイラストが描かれ、多く