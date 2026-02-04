衆院選の投開票日が週末に迫る中、共産党の田村智子委員長が4日、名古屋で演説し、消費税の一律5％減税などを訴えました。共産党 田村智子委員長：「”責任ある積極財政”という名の無責任な放漫財政で異常円安になっています。あきらかに食料品の値上げ、エネルギーの値上げ、私たちの物価高騰で苦しい暮らし、ここに拍車をかけているじゃありませんか」共産党の田村委員長は4日午後、名古屋・栄の街頭で演説し、高市政