◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）ソフトバンクは春季キャンプの第1クールを終え、斉藤和巳2軍監督がB組（2軍）の選手たちの取り組みを絶賛した。チームは全体練習前の早出練習（アーリーワーク）をする選手のために、早朝に宿舎を出発するタクシーを数台用意している。ただ、B組では予想以上にアーリーワークの参加率が高く、タクシーに乗れない選手もいた。そこで選手たちが要望し、タクシーの代わりに早朝便のバス