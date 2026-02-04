ºÊ¤ÎÂç¤­¤Ê¤ªÊ¢¤ËÊ¸»ú¤¬¡Ä?²ÎÉñ´ìÄ®¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥Û¥¹¥È?¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾ëºé¿Î(48)¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¡ª2/2Æüº£Ìë¤ÏËþ·î¥¸¥ó¥Á¥«¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¢¡¢¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤â¤¦¤¹¤°¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë´î¤Ó¤òÊó¹ð¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²ÃÅç¤Á¤«¤¨(36)¤ÎÂç¤­¤Ê¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¡ÖWelcome Baby¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬µ­¤µ¤ì¡¢¾ëºé¤ÏºÊ¤ÎÎÙ¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î2¿Í¤Î