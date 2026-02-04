楽器メーカーのヤマハ(本社・浜松市)は2月4日、ゴルフクラブをはじめとするゴルフ用品事業から撤退すると発表しました。 ヤマハでは、1982年、ゴルフ用品事業に参入し、「INPRES」や「RMX」シリーズなどのゴルフクラブを中心に商品展開をしてきました。 しかし、海外ブランドを中心とした競争の激化をはじめ、為替変動や原材料費の上昇による収益構造の悪化に加え、主要市場のゴルフ人口の減少などが影響し、