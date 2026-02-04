昨年12月23日、78歳で逝去したプロゴルファー・尾崎将司氏の功績をたたえ、「尾崎将司 お別れの会」が2026年3月16日（月）、東京都内で執り行われることが発表された。【写真】ジャンボとタイガーの競演永久シード選手である青木功を発起人代表とし、公益社団法人日本プロゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフツアー機構、ジャパンゴルフツアー選手会の3団体合同により実施される。式典は同日午前10時30分から正午まで、帝国ホテル