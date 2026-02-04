京都は4日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。6日の特別大会『百年構想リーグ』開幕戦で神戸と対戦（サンガS）。チョウ貴裁監督（57）は「通常シーズンの38試合ではなく、18試合しかない。神戸戦の重要性は従来の開幕よりも重い意味がある」と4年ぶり白星スタートを誓った。「金曜夜にチケットを買ってきてくれるお客さんの数は、間違いなく我々が積み上げてきたものの成果」平日ナイターに加え、サンガスタジア