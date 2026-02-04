俳優の中井貴一（64）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。18年に他界した大物俳優について語った。司会の黒柳徹子は中井について「あなたとご飯を食べにいくようになったきっかけは津川雅彦さんです。雅彦ちゃん、懐かしいですね」と明かすと、中井は「もうだって、大親友でいらっしゃる」と続けた。津川さんについては「高倉（健）さんと、真逆ですね。本当に先輩として真逆な先輩でらっ