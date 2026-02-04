長野・上田市で住宅火災が発生し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。火事があったのは、長野・上田市の住宅です。3日午後3時半前、「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅がほぼ全焼し、屋内から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと70代の住人の夫婦と連絡が取れておらず、遺体の身元を確認するとともに、火事の原因を調べています。