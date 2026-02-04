NewJeans（ニュージーンズ）の生みの親と言われた、ADOR（アドア）前代表ミン・ヒジン氏が3日、サプライズ発表を予告した。自身のSNSに「20260205 10AM Coming soon」という文とともに、新設した芸能企画会社「ooak Records（オーケー・レコーズ）」の刺しゅうが入った服の画像と、同会社の公式ホームページとSNSチャンネルのリンクが記されたメモをアップした。韓国メディアのスポーツ朝鮮は4日「NewJeansと別れたミン・ヒジンADO