ファミリーマートは2月10日、「ファミマルKITCHEN」のサンドイッチ製造過程で発生する「パンの耳」を活用した「チキンときのこのパングラタン」(398円)を、東海地区(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部)のファミリーマートで発売する。「チキンときのこのパングラタン」(398円)同社では、サンドイッチに使用するパンのふんわりした食感を追求するため、サンドイッチの製造ラインでパンをスライスし、パンの耳を切り落としている