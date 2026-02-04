映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(5月22日公開)の「帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像」お披露目式が3日、北海道・札幌で行われ、中島裕翔と野口聡一が登壇した。(左から)中島裕翔、野口聡一同作は、「スター・ウォーズ」シリーズ劇場最新作。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還(エピソード6)』の5年後の銀河を舞台に、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと“ベビーヨーダ”の愛称で強力なフォー