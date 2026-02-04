さる2月2日のことだ。メガデス（Megadeth）のセルフタイトルLP（彼らにとって17枚目であり、おそらく最後となるアルバム）が今週の全米1位になったと知ったとき、デイヴ・ムステインの顔に浮かんだであろうニヤリとした笑み、喉を鳴らす「へっ」という笑い声、そして込み上げる誇りを想像するのは難くない。メガデスのファンは40年以上もこの日を待ちわびてきたが、結成初日から今日に至るまで、創設者でありシンガー兼ギタリスト