１月スペイン非製造業ＰＭＩは５３．５（前回１２月５７．１、予想５６．８） １月スペイン非製造業PMIは53.5と前回12月の57.1から大幅に低下した。新規受注の伸びが鈍化し、昨年6月以来の低水準となったことが主な要因。一方で、雇用増加はプラスを維持し、事業信頼感も回復基調を継続。ただ、1月も企業にとって投入コスト圧力が懸念材料であり、最新データでは投入物価インフレが再び高水準で推移している。