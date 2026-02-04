１月イタリア非製造業ＰＭＩは５２．９（前回１２月５１．５、予想５１．３） １月のイタリア非製造業PMIは52.9と前回12月の51.5から上昇した。生産高の堅調な伸びが背景。一方で、新規受注の伸びは鈍化、雇用活動も鈍化しており、今後の見通しには不透明感がある。また、コスト圧力は緩和しているが、価格上昇率は加速している。