２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの近影が話題になっている。ヨナさんは４日までにインスタグラムで「レディディオールバッグ」と高級ブランドのハンドバッグを持ち、花柄の白いワンピースを着た姿を投稿した。昨年９月に３５歳となったヨナさん。１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、現役を引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚している。氷上で見せた