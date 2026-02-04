中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月4日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は4日の記者会見で、日本の高市早苗首相が演説で自衛隊を憲法に明記する意向を示したことに関し、日本は侵略の歴史を深く反省すべきだと表明した。林氏は次のように述べた。関連報道に留意している。第2次世界大戦中、日本の軍国主義は地域と世界に深刻な災難をもたらした。カイロ宣言やポツダム宣言、日本の降伏文書など国際