2月3日に東みよし町の期日前投票所で、衆議院選挙の「比例代表選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙の交付漏れがあったことが分かりました。東みよし町選挙管理委員会によりますと、3日に町役場の三加茂庁舎に設置されている期日前投票所で、有権者1人に対し「比例代表選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙の交付漏れがあったということです。投票所を訪れた人が小選挙区の投票を終えた後、そのまま退出した