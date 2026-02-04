太平洋島しょ国国防相会合に招待した主な国防衛省は、小泉進次郎防衛相と太平洋島しょ国の国防相らが参加する国際会合を2月下旬に東京都内で開く調整に入った。22〜23日が軸。西太平洋で軍事活動を活発化させる中国をにらみ、防衛協力を強化するとともに、シーレーン（海上交通路）の安全確保につなげたい考えだ。衆院選の結果次第で変更もあり得る。関係者が4日、明らかにした。名称は「日・太平洋島しょ国国防相会合（JPIDD