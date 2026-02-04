俳優の橋本環奈が3日、自身のXを更新。27歳の誕生日を迎えたことを着物姿の写真を添えて報告した。【写真】「大人な感じになって素敵です」橋本環奈が披露した着物姿＆たまごっちの写真橋本は「27歳になりました。たまごっち始めてみました。ふふふ 年々自分の健康を気にしてますが、今はたまごっちの健康を気にしてます♪」と報告し、「もう27歳かー。早い。1年経つのってあっという間だなぁ〜でもいつだって、今を楽しく生き