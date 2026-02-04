ママはダメな人ーー。まるで刷り込むように言い聞かせる夫。そもそも朝バタついていたのは誰のせいじゃ〜！ハンカチくらい自分で用意しろ〜！と言ってやりたいですね。それでも娘から父親を奪ってはいけないと思って耐えていたものの、夫に影響された娘の様子がおかしくなっていき…!?【まんが】母親失格と言われた日(ウーマンエキサイト編集部)