かっぱ寿司は、2026年2月5日から25日までの予定で、「かっぱの東北のうまいもん祭り」を開催します（一部改装中の店舗を除く）。東北の豊かな恵みを堪能できるラインアップ東日本大震災の被災地域での水産加工業などの復興支援が目的の「東北の海のうまいものが集うサイト"UMIUMA"」とコラボレーションした今回のフェア。脂がたっぷりのった「気仙沼産 厚切りかつおたたき」、鮮度が高くふっくらとした釜揚げしらすに卵黄ソースを