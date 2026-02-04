日本選手団の支援拠点に設けられた食堂＝4日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本スポーツ振興センター（JSC）は4日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団の支援拠点を報道陣に公開した。ミラノの選手村から車で5分ほどの場所に、和食を中心とした食事やコンディショニング、トレーニング設備を提供。日本から持ち込んだ食材や器具もあり、普段と変わらない環境で選手を後押しする。約350平方メートルの料理スタ