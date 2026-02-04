DeNAの東克樹投手（30）が、沖縄・宜野湾キャンプ第1クールの最終日となった4日に初めてブルペン入りした。直球にスライダーやツーシーム、チェンジアップを交えながら20球を投げ込み「思った以上に良い球がいっていた」と納得の表情だ。初ブルペンの時期も球数も当初の予定通りで「次のクールぐらいから球数を増やしていきつつ、状態も上げていければ」とプラン通りに調整を続けている。昨季まで3年連続で2桁勝利を挙げてい