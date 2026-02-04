2月いっぱいで閉店する名古屋駅前の名鉄百貨店。最終セールは賑わっていますが、意外な展開も見せているんです。名古屋の表玄関がどう変わるのか取材してきました。 【写真を見る】最大8割引きの商品も 名鉄百貨店の“閉店セール”に大行列 ナナちゃんデザインの限定品も発売 2月末の閉店後も一部で営業継続を検討 （名古屋鉄道 髙粼裕樹社長 去年12月）「公共交通の利便性向上と魅力ある街づくり