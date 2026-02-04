神奈川県は黒岩祐治県知事が3日に緊急入院し、4日午後に手術を受ける予定だと発表しました。神奈川県によりますと、黒岩知事は数日前から頭痛や歩きにくさを感じ、3日、体調不良を訴え、病院で受診したところ「慢性硬膜下血腫」と診断され緊急入院しました。4日午後に手術を受ける予定だとしています。黒岩知事は意識はあり会話はできる状態で、退院する日はまだ決まっていませんが職務代理者は配置せず、出席予定だった公務は副知