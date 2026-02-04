【「wemo PETTA®（ウェモ ペッタ）」おいしいメモシリーズ】 2月25日発売 価格：605円 【拡大画像へ】 ヤマトは、コスモテックが製造・販売する書いて消せるウェアラブルメモ「wemo®」シリーズとのコラボ商品第２弾として「wemo PETTA®」おいしいメモシリーズを2月25日より発売する。価格は605円。 「wemo PETTA®」おいしいメモシリ&#1