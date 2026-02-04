B-R サーティワン アイスクリームは、2026年2月15日から3月3日まで、サンリオキャラクターズとコラボした「サーティワンのひなまつり 2026」を実施します。モバイルオーダー予約は2月2日から受付中昨年初めて登場して大好評だったサンリオキャラクターのひなだんかざりが、今年はもっと豪華になって再登場！ 好きなスモールサイズのアイスクリーム5個に、ホイップクリームとカラースプレー、そしてサンリオの仲間たちのチョコレー