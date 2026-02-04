北部を中心に記録的な大雪となっている県内。大館市では特産の比内地鶏を飼育するビニールハウスの倒壊が相次いでいます。被害額は2,500万円以上にのぼっていて、今後の出荷への影響も懸念されています。先月31日に、ここ5年で最大となる129センチの積雪を記録した大館市。比内地鶏を生産している高橋浩司さんは、7棟のビニールハウスで最も多い時季には7,000羽を飼育しています。しかし連日の大雪で、1棟が雪の重みで