気象庁によりますと、きょう（４日）中国地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。山口県では昼過ぎからは気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなる所がある見込みです。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島2月4日（水）～9日（月）雪雨シミュレーション【気象庁 4日現在】 きょう（4日）四国地方は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。 雪と