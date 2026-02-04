日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円４２～４４銭と前営業日比１円０２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円０７～１１銭と同１円４７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８３１～３２ドルと同０．００１７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS