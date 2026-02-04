※このコラムは「ボーイフレンド」シーズン2 エピソード1〜12のネタバレを含みます。非日常的な生活も折り返しを迎え、終盤へとゆっくりと向かい始めている。誰かの幸せを願ったり、出会いと別れを経験したり。共同生活の中で、彼らはどれだけの新しい感情と出会うことができるのだろう。■愛をつかんだメンバーを見送って、何を思う交際を始めたイザヤとウィリアムの、心の奥底で芽生えた「2人だけで夜を過ごしたい」という気持ち