佐々木李子が2025年末に開催した自身最大規模のワンマンライブ『RE;VERSI』が、2月18日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。 ■プレゼントキャンペーンの実施が決定 圧倒的な歌唱力と自在な表現力を武器に、憑依系シンガーとして唯一無二の存在感を放つ佐々木李子。次世代ガールズバンドプロジェクト・BanG Dream!から生まれたバンド、Ave Mujicaのドロリス（Gu&Vo）/三角初