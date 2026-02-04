ビーアールホールディングス [東証Ｐ] が2月4日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.5％減の11億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の19億円→15億円(前期は18.8億円)に21.1％下方修正し、一転して20.2％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の13億円→21.8億円(前期は12.6億円)に67.7％上方修正し、増益率が2.5％増