ＭＵＴＯＨホールディングス [東証Ｓ] が2月4日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比43.8％減の6億円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の11億円→7.8億円(前期は12.7億円)に29.1％下方修正し、減益率が13.6％減→38.7％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の7億円→103億円(前期は13.7億円)に15倍上方修正し、一転して7.