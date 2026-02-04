2026年2月4日（水）から2月10日（火）まで、『北海道どさんこプラザ札幌店』にて、胆振（いぶり）地域の特産品が集まる『北海道いぶりフェア』が開催されます。 画像：北海道 胆振（いぶり）地域の特産品が100商品以上集まる『北海道いぶりフェア』。店内の催事スペースでは『北起屋（資）』の『ホッキごはん』や、『（株）カネダイ大野商店』の『生干ししゃも』をはじめ、日替わりで全14事業者による特産品の対面販売も行