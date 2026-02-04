中国社会科学院は北京で2月4日、「2025年中国考古学新成果」6項目を以下の通り発表しました。1．河北省陽原県新廟荘遺跡5号地点の文化層底部から発掘された「熱処理石材料」の「爐」2．河南省新鄭市裴李崗遺跡から出土した陶製の塑像3．河北省張家口市の鄭家溝1号積石塚の玉猪竜4．新疆ウイグル自治区ボルタラ・モンゴル自治州温泉県の呼斯塔遺跡東区域墓地5．山東省青島市琅琊台遺跡の山頂建築物基盤にある竜紋踏步空