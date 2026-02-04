日本ケンタッキー・フライド・チキンは、数量限定メニュー「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2026年2月4日から全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。手軽に楽しめる「チーズにおぼれるツイスター」も同時発売チーズソースをふんだんに使用し、同チェーン史上最重量、最濃厚だという、冬の定番"チーズにおぼれる"シリーズが登場。「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃い