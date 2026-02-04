大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は3日（火）、前監督の山村宏太さんとOB選手数名によるファンミーティングを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ファンミーティングは3月21日（土）に開催され、18:00に開場、19:00に開演を予定。会場は大阪府大阪市のホテルモントレグラスミア大阪となっている。 当日は山村さんとOB選手によるスペシャ