お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。新作『ウエストポーチ』を公開した。【画像】「めちゃくちゃ欲しいです！」反響、コカド新作「ウエストポーチ」投稿で、自身が連載中の雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）とからめて「『COTTON TIME』の連載『KOKADO TIME』でウエストポーチを作らせてもらいました」と報告。「財布、スマホ、AirPods、文庫本が入る大きさで作り方も難しく