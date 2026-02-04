俳優の吉沢亮が主演する映画『国宝』が2026年『第50回エランドール賞』において特別賞を受賞し、李相日監督、村田千恵子プロデューサーが4日、都内で行われた、授賞式に参加。吉沢もお祝いゲストとして登壇した。【写真】素敵な笑顔！吉沢亮から花束を受け取る李相日監督同賞は一般社団法人 日本映画テレビプロデューサー協会によって選出され、映画・テレビ業界における功績や将来性を称える。これまでは「エランドール新人賞