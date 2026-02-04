木曜日は関東など東日本で晴れますが、西日本や北日本は雲の広がる所が多く、夜は北日本で雪や雨の範囲が広がりそうです。雲が広がる所も気温はこの時季としては高く、最高気温は3月並みの所が多くなるでしょう。木曜日は上空に暖かい空気が流れ込み、日中は3月並みの気温の所が多くなりそうです。最高気温は関東から西の地域で13〜15℃くらいまで上がる所が多く、特に晴れる関東は日差しが暖かいでしょう。北海道や東北北部は水曜