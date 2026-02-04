NGT48が6期生オーディションの参加者を8日まで募集している。15年の創設からグループを支えてきた1期生で埼玉県出身の清司麗菜（24）と、昨年加入した5期生で長野県出身の北澤百音（17）が「オーディションを受ける人、受けようと思っている人の参考になれば」と、県外から拠点の新潟にやってきた当時を振り返り語り合った。【斎藤慎一郎】◇◇◇−ともに県外出身。親元を離れてNGTに加入清司中学生の時に1人で新潟