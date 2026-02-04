【モデルプレス＝2026/02/04】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2月3日、自身のInstagramを更新。階段で撮影した衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ベテラン夫婦芸人の妻「体の半分以上が脚」ミニドレスで異次元スタイル披露◆さゆり、階段での衣装ショット披露さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」と書き出し、衣装姿のオフショットを複数枚投稿。「昨日は『ツインテールの日』だ