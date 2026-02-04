日本時間2月2日に開催された第68回グラミー賞授賞式にて、上半身が裸に見えるミュグレーによるシースルードレスを纏い、世界に衝撃を与えたチャペル・ローン。一夜明けた3日にインスタグラムを更新し、世間の反応にコメントした。【写真】何も着ていないように見える上半身チャペル・ローンの衝撃ドレス姿彼女がレッドカーペットで披露したのは、ミュグレーが1998年春のクチュールコレクション「ジュ・ド・ポーム」で発表し