◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、美浦トレセン 陣営の努力が着実に実を結んでいる。レッドモンレーヴ（牡７歳、美浦・蛯名正義厩舎、父ロードカナロア）は美浦・Ｗコースで併せ馬を実施。トワニ（３歳１勝クラス）を３馬身あまり追走すると、直線で早めに内から並びかけ、そのまま半馬身先着した。強めに追っている相手に対し馬なりのまま楽な手応えをキープ。ラ