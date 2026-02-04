昨年の日経新春杯１４着以来、休養していたホールネス（牝６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）は武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組み、京都記念（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）で復帰する。巌流島Ｓ１着でオープン入りのデイトナモードは北九州短距離Ｓ（２月１５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）で連勝を狙う。プロキオンＳ１３着のシゲルショウグン、ポルックスＳ７着のポッドロゴは仁川