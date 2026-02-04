リニア工事による自然環境の影響などを話し合う静岡県の専門部会が4日 開かれ、トンネル工事で発生する「要対策土」の処理についてJR東海との対話が完了しました。2月4日 午後、静岡県庁で開かれた県の専門部会では、トンネル工事により発生する自然由来の有害物質を含む汚染対策が必要な土、いわゆる「要対策土」の処理方法などについて意見が交わされました。これまで、JR東海は「要対策土」を静岡市葵区の「藤島」に置く計画を