酒に酔って口論となった末、従業員に暴行を加えて死亡させたとして、会社社長の男が逮捕されました。建設会社社長の佐藤学容疑者（47）は2月1日、東京・八王子市の路上で従業員の上野高徳さん（45）を引き倒し、地面に頭を打ち付けるなどの暴行を加え死亡させた疑いが持たれています。上野さんは頭の骨を折るなどして搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警視庁によりますと、2人は事件当時、酒を飲んでいて口論とな